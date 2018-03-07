В микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге полиция поймала буйного мужчину

15:16 | 10.03.2018

Полицейские выезжали на вызов вчера вечером. Сигнал поступил из дома на улице Бебеля, 128. Сотрудников полиции вызвали жильцы дома, которые жаловались на соседа, выбрасывающего вещи из окна. Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, открывать двери полицейским мужчина не собирался, поэтому ее пришлось вскрывать сотрудникам «Совы».



В полиции рассказали следующее: «Сотрудники полиции вызвали бригаду психиатрической помощи. Ввиду буйного поведения мужчина был помещен в медицинское учреждение. По имеющейся информации, никто из жильцов дома от действий гражданина не пострадал».



Фото: служба-спасения-сова.рф