В Екатеринбурге сгорел двухэтажный жилой дом

15:14 | 10.03.2018

Сегодня, 10 марта, в Екатеринбурге в переулке Транзитном произошёл пожар в частном двухэтажном жилом доме.



Сообщение о возгорании поступило в 09:29. К месту пожара выехали 7 единиц техники и 25 человек личного состава подразделений МЧС.



Открытое горение было ликвидировано в 10:15, а разбор и проливка сгоревших конструкций были завершены в 13:37.



В результате пожара на площади 150 кв. м были повреждены кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка жилого дома, а также стены и внутренняя отделка гаража.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области