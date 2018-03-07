Пожар на территории мебельного склада на Елизавете в Екатеринбурге был успешно ликвидирован

12:27 | 10.03.2018

Пожарные Екатеринбурга устранили крупное возгорание на складе на улице Бисертской.



Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники пожарной охраны боролись с огнем три часа, его удалось полностью ликвидировать лишь в 2.11 10 марта.



Площадь пожара — 2 тыс. квадратных метров.



Сообщают, что горел цех по производству мебели и склад с готовой продукцией. Пострадавших в результате пожара нет.



Фото: sev.life