ФК «Урал» сыграет с «Локомотивом» в Екатеринбурге. Информация о переносе матча в Тюмень опровергнута

12:05 | 10.03.2018

ТАСС сообщает, что ФК «Урал» готовится к проведению матча 22-го тура чемпионата России против «Локомотива» на домашнем стадионе в Екатеринбурге. Ранее в СМИ писали, что встречу могут перенести в Тюмень из-за неудовлетворительного состояния газона на арене «Урала».



Однако в пресс-службе клуба «Урал» сообщили, что поле находится в пригодном для игры в футбол состоянии, а столбик термометра не опустится ниже 15 градусов. На игру с «Локомотивом» клуб уже реализовал более 5 тысяч билетов.



Встреча состоится 12 марта в 17:00 по московскому времени.



Фото: fc-ural.ru