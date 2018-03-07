Золото Паралимпиады-2018 взяла свердловская биатлонистка Михалина Лысова

11:09 | 10.03.2018

Девушка из Нижнего Тагила стала пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр. Она выиграла гонку на 6 км среди спортсменов с нарушением зрения.



Михалина Лысова пришла к финишу первой вместе со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. На огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. Серебряную медаль получила украинка Оксана Шишкова, третьей стала Светлана Саханенка из Беларуси.



Ранее серебро в гонке среди спортсменок с поражением опорно-двигательного аппарата взяла свердловчанка Анна Миленина.





Фото: Паралимпийский комитет России