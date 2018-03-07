Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 марта 2018 года

10:55 | 10.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 09.03.2018г. до 08:00 10.03.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 79 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 52 противоправных деяния. Из них: три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, пять грабежей, один разбой, один угон, одно мошенничество, четыре факта незаконного оборота наркотиков.



За минувшие сутки на территории области состоялись 8 мероприятий, в которых приняли участие порядка 920 человек. Для охраны общественного порядка задействовались 51 сотрудник полиции, 3 сотрудника ОМОН Росгвардии, 21 представителей частных охранных предприятий и 110 представителей контрольно-распорядительной службы из числа организаторов мероприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области