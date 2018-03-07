В Свердловской области прошли соревнования по кроссфиту среди пожарных

10:49 | 10.03.2018

Экзамен на профессиональные навыки состоялся на днях в пожарно-спасательных подразделениях Ивделя, Североуральска, Нижних Серёг и Красноуфимска. Соревнования по пожарному кроссфиту являются подготовкой к выступлению на Чемпионате Свердловской области.



Во время прохождения трассы участники выполнили упражнения на выносливость: махи 24-килограммовой гири, отжимания с последующим подъёмом штанги, многократное переворачивание грузового колеса и т.д. Всё это сотрудники МЧС выполняют в полной экипировке – в тяжёлой боевой одежде пожарного с дыхательными аппаратами за спиной. Отметим, что участникам кроссфита также нужно было произвести буксировку автомобиля – буквально собственными руками вытянуть «буханку». Пожарным требовалось совершить переноску пострадавшего и провести боевое развёртывание.



Как сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области, нагрузка, которую дают на соревнованиях, является реальной для пожарных, работающих в экстремальных условиях.



Фото: ГУ МЧС по Свердловской области