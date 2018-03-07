В женской колонии в Краснотурьинске прошел конкурс «Самая обаятельная и привлекательная»

10:09 | 10.03.2018

В ИК-16, находящейся в Краснотурьинске, вчера продолжались празднования Международного женского дня. В колонии прошел конкурс «Самая обаятельная и привлекательная», участие в котором принимали осужденные.



Как сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области, женщины вышивали, наряжались, с завязанными глазами делали друг другу макияж, пели и танцевали.



Также среди участниц провели конкурс чтецов: женщинам предложили прочитать с листа стихотворение, которое они увидели впервые.



Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области