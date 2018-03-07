В Первоуральске воспламенился заброшенный двухэтажный дом

10:01 | 10.03.2018

Заброшенный двухэтажный дом на Розы Люксембург в Первоуральске загорелся сегодня ночью. Жители близлежащих домов сообщили о возгорании в час ночи.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 200 кв.м. – сгорела кровля, межэтажные перекрытия и стены не жилого расселённого 2-х этажного дома. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 13 человек личного состава. В 2.20 открытое горение было ликвидировано, а к 5.00 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



Местные жители считают, что дом специально подожгли. Они говорят о том, что это уже третий случай пожара в заброшенном доме, предназначенном под снос, за последнее время. Существует два предположения: пожар начался из-за неосторожного обращения с огнём людей без определённого места жительства, облюбовавших заброшенные двухэтажки, или это поджог вместо сноса. Настоящую причину пожара выяснят пожарные дознаватели.



Фото: vsluh.ru