Пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

09:37 | 10.03.2018

Инцидент произошел вчера днем. Водитель на Volkswagen Passat налетел на восемнадцатилетнюю девушку.



Выяснилось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Скорость, на которой он ехал, была непозволительной. Остановиться водитель не мог. Он пытался посигналить девушке, но она его не услышала, так как была в наушниках. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.



Как сообщают в ГИБДД, мужчина в этом году уже два раза привлекался за превышение скорости. В данный момент проводится проверка.



Фото: medaboutme.ru