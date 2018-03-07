Фестиваль постной кухни в честь Николая II пройдет в следующую субботу в Екатеринбурге

09:29 | 10.03.2018

В мероприятия примут участие политики и общественники, повара ресторанов и представители церкви.



Организатором фестиваля будет Екатеринбургская митрополия.



Также в программе заявлено, что участница шоу «Уральские пельмени» Юля Михалкова проведет мастер-класс.



Главная задача фестиваля — беречь традиции Великого поста и знакомить участников со старинными рецептами блюд, которые готовили в монастырях. Сообщается, что фестиваль будет проходить уже в четвертый раз, в этом году он посвящен памяти Николая II.



На мероприятии гости смогут отведать постные блюда императорского стола. В меню будут присутствовать гречневая каша на пару, «Рис императрицы» и печеные яблоки от автора серии книг «Царская кухня Ливадийского дворца» Марины Пальчук.



Фестиваль состоится 17 марта. Начало в 12:00.



Фото: liveinternet.ru