Екатеринбургскому парикмахеру в Нью-Йорке дали «Оскар»

09:18 | 10.03.2018

Конечно же, специальный, парикмахерский: премия называется Hairbrained Video Awards. Екатеринбургский мастер по причёскам Артём Че завоевал главный приз конкурса в номинации «Even Further».



Премию присуждают по результатам присланных видеофильмов, демонстрирующих работу конкурсантов. Награждение жителя уральской столицы состоялось 4 марта в Нью-Йорке.



Как сообщил Артём, видео, которое получило заветный для него приз, он снимал два дня и монтировал ещё 5 часов. В начале марта парикмахера пригласили за заслуженным призом в Нью-Йорк.



Фото: artyom.che / instagram.com