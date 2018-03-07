В Екатеринбурге проходит финал всероссийской олимпиады «Наше наследие»

20:49 | 9.03.2018

В Екатеринбурге проходит финал XIV Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», организатором которой выступает высшее учебное заведение Русской православной церкви — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.



На финал олимпиады съехались 150 участников — победителей олимпиады из разных регионов. В общей сложности в этом состязании приняли участие 266 тысяч школьников из 83 регионов России, а также Республики Беларусь, Казахстана, посольских школ Австрии, Италии, Таиланда, Гвинеи и Мальты. В финале олимпиады участникам предстоит продемонстрировать свои знания о жизни российского императора Николая II и его семьи.



Закрытие олимпиады состоится уже 10 марта в Духовно-просветительском центре Екатеринбургской митрополии.



Фото: пресс-служба епархии