В марте в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо

18:18 | 9.03.2018

С 16 по 18 марта в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо среди мужчин и женщин. Соответствующее распоряжение о проведении соревнований подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, поединки пройдут во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга. Куратором соревнований станет Федерация дзюдо России. К организации мероприятия также планируется привлечь сотрудников ФСБ, МВД и администрацию города Екатеринбурга. Оргкомитет турнира возглавят губернатор региона, глава минспорта Леонид Рапопорт и сити-менеджер Александр Якоб.



Напомним, 18 марта в Екатеринбурге также пройдут выборы президента РФ.



Фото: freetyumen.ru