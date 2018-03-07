Стартовала продажа абонементов на тестовые матчи на «Екатеринбург Арене»

17:45 | 9.03.2018

ФК «Урал» начал реализацию специальных абонементов на три тестовых матча в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, которые пройдут этой весной на «Екатеринбург Арене».



По информации пресс-службы футбольного клуба, реализация абонементов началась с сегодняшнего утра. Примечательно, что владельцы абонементов на домашние матчи «Урала» в сезоне-2017/18 смогут получить новый проходной билет на эквивалентные места «Екатеринбург Арены» бесплатно. Выдача абонементов будет осуществляться ежедневно с 9 марта по 6 мая с 10:00 до 22:00 в фирменном магазине «Урала» в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. А предварительная продажа абонементов по программе лояльности для владельцев клубных карт и абонементов на сезон-2017/18 также стартовала сегодня.



Напомним, ФК «Урал» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу проведет три тестовые игры на «Екатеринбург Арене». Первый матч пройдет с казанским «Рубином» уже 1 апреля в 16:00. 15 апреля екатеринбургская команда сыграет с московским «Спартаком», а 6 мая — с пермским «Амкаром».



Фото: fc-ural.ru