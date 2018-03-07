В кальянной Нижнего Тагила найдено тело мертвого 18-летнего мужчины

16:32 | 9.03.2018

В ночь на 9 марта в одной из кальянных Нижнего Тагила было обнаружено тело мертвого 18-летнего человека, сообщает ИА «Все новости».



Инцидент произошел в кальянной в Дзержинском районе Нижнего Тагила. По информации очевидцев трагедии, молодой человек мог находиться в состоянии наркотического опьянения, из-за чего у него произошел конфликт с гостями заведения, который завершился дракой. В потасовке мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.



Следственный отдел Дзержинского района СКР по Свердловской области организовал проверку по данному факту. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена точная причина гибели молодого человека.



Фото: newstracker.ru