В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе

13:58 | 9.03.2018

Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга могут гордиться самой чистой водой в городе, во всяком случае по данным на февраль.



По итогам исследований, которые ежемесячно проводит МУП «Водоканал», у воды, текущей из кранов жителей района, оказался самый лучший показатель по параметру «цветность». Значение составило 8,21 градуса, при среднегородском показателе 9,09 градуса. Также в воде Верх-Исетского района зафиксированы самые низкие в городе показатели содержания железа (0,072 мг на литр) и марганца (0,081 мг на литр).



Улучшение показателей связано с запуском нового реагентного хозяйства на головных сооружениях водопровода, отмечают в «Водоканале» и напоминают, что «Водоканал» обеспечивает качество холодной питьевой воды только до ввода в дом и не контролирует состояние внутридомовых сетей, зачастую влияющих на качество воды в квартирах.



Фото: goodhouse.ru