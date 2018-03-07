В Екатеринбурге Уральский колледж имени И.И. Ползунова остался без «Мотива»

13:31 | 9.03.2018

Арбитражный суд Свердловской области своим решением постановил освободить крышу Уральского колледжа имени И.И. Ползунова от рекламных конструкций сотового оператора «Мотив».



С иском в суд против индивидуального предпринимателя Ольги Владимировны Залерцевой обратилось МУГИСО.



Как выяснилось в ходе проверки, проводимой МУГИСО, предприниматель не обременяла себя получением разрешений, в результате чего рекламные конструкции «Мотива» долгие годы размещались на крыше учебного заведения без договора на установку и эксплуатацию. Также они не были включены в схему размещения рекламных конструкций.



Теперь же Ольге Залерцевой предстоит в течение 30 дней полностью освободить крышу объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, просп. Ленина, д. 28/угол ул. Воеводина, д. 2, путем демонтажа вместе с несущими и конструктивными элементами, обеспечивающими крепление рекламных конструкций, говорится в решении арбитражного суда.



Времени у индивидуального предпринимателя осталось не очень много, надпись должна быть убрана до конца марта, так как решение суда датировано 28 февраля. В случае неисполнения решения суда Ольге Залерцевой придется заплатить штраф почти в 500 тысяч рублей.



Фото: ural-n.ru