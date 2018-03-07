В Свердловской области сгорело здание районной больницы

12:34 | 9.03.2018

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 7 часов утра поступило сообщение о возгорании здания районной больницы в селе Ленёвское Режевского городского округа.



К месту пожара выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава подразделений МЧС.



Уже в 07:41 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 10:05.



В результате пожара огонь уничтожил крышу здания на площади 120 кв. м, также повреждены перекрытие, стены здания и имущество районной больницы.



О человеческих жертвах и пострадавших не сообщается.



Фото: sarinform.ru