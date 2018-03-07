Рубрика: Новости дня
12:12 | 9.03.2018
Власти Среднеуральска решили, каким будет город, не спросив мнения жителей?
По информации специалистов МКУ «Управление ЖКХ», опубликованной в газете «Среднеуральская волна», в муниципалитете население охотно откликнулось на участие в отборе территорий для благоустройства. В течение предыдущего месяца состоялось четыре общественных обсуждения, в ходе которых граждане вносили предложения, делились мнениями, высказывали замечания по поводу реализации программы. Параллельно шел прием голосов посредством городской газеты и официального сайта администрации.
В итоге безоговорочными лидерами предварительного этапа обсуждений стали четыре объекта из одиннадцати. Это:
- общественная территория городского парка и кинотеатра «Волна»;
- общественная территория зоны отдыха (пляж);
- общественная территория Дворца культуры «Энергетик»;
- общественная территория сквера (Ленина — Уральская, где тир).
Следующим шагом должно быть собственно рейтинговое голосование за включение общественных территорий в реестр приоритетов благоустройства на 2018 год.
Так, в ГО Среднеуральск постановлением администрации № 98 от 16 февраля текущего года определены три участка для волеизъявления граждан в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2022 годы».
В перечень мест для голосования вошли:
1. Территориальный счетный участок № 1, ул. Бахтеева, д. 25 (филиал СОШ № 6);
2. Территориальный счетный участок № 2, ул. Набережная, д. 8а, Дворец культуры «Энергетик»;
3. Территориальный счетный участок № 3, ул. Уральская, д. 14 (СОШ № 31).
При предъявлении паспорта голосовать имеют право все граждане, достигшие 14 лет, обладающие местной пропиской.
Из четырех проектов благоустройства общественных территорий выбрать можно один-два проекта.
Те объекты, которые по итогам всенародного волеизъявления 18 марта наберут наибольшее количество голосов, попадут в региональную программу «Формирование комфортной городской среды» и будут реконструироваться с участием областного и федерального бюджетов.
Однако, согласно сайту государственных закупок, проект администрацией уже выбран и включен в план-график закупок.
Цена работ составит пять миллионов рублей.
Получается, что власти Среднеуральска уже все решили, а мнение избирателей останется при избирателях?
© «Вечерние Ведомости»
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