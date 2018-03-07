Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 марта 2018 года

12:03 | 9.03.2018

За прошедшие сутки с 08:00 08.03.2018 до 08:00 09.03.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 88 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 62 противоправных деяния. Из них: одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, четыре грабежа, 19 краж чужого имущества, в том числе три квартирных, факт мошенничества, восемь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три сбыта.



За минувшие дежурные сутки произошло 2 ДТП с пострадавшими, 4 человека получили травмы различной степени тяжести, в том числе двое детей. Погибших нет.



За прошедшие сутки на территории области состоялось 13 мероприятий, в которых приняли участие порядка 7500 человек. Для охраны общественного порядка задействовались 50 сотрудников полиции, 72 представителя частных охранных организаций, шесть членов ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области