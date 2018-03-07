Секреты постных блюд с царского стола раскроют на IV Фестивале постной кухни в Екатеринбурге

11:25 | 9.03.2018

IV Фестиваль постной кухни пройдёт в Екатеринбурге 17 марта. В этом году мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Николая II, а соответственно на нём будут раскрыты секреты постных блюд с царского стола.



Фестиваль пройдёт по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, ожидается, что готовить блюда будут известные политики и общественные деятели, кулинары из храмов и монастырей, а также профессиональные повара из ресторанов и кафе. Участники мероприятия будут готовить блюда, которые подавались на царский стол, и поделятся их секретами.



Кроме того, фестиваль познакомит жителей и гостей Уральского региона с древними рецептами монастырской кухни.



Оценивать произведения кулинарного искусства будет профессиональное жюри.



На мероприятии можно будет не только попробовать постные блюда с царского стола, но и приобрести разнообразные постные продукты: соленья, грибы, ягоды, морепродукты, мёд, халву, а также изделия народных промыслов.



Фестиваль постной кухни откроет свои двери 17 марта в 12:00 по адресу: улица Горького, 4а, в помещении Уральского центра развития дизайна.



Фото: armavir.life