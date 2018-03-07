Пригородный поезд Егоршино — Екатеринбург временно изменит маршрут

10:45 | 9.03.2018

Пригородный поезд Егоршино — Екатеринбург-Пассажирский с 15 марта изменит свой маршрут. Примечательно, что это изменение — временное, связано оно с проведением ремонтных работ.



По информации пресс-службы Свердловской пригородной компании, маршруты изменят пригородные поезда № 6781 сообщением Егоршино — Екатеринбург-Пассажирский и № 6784 Екатеринбург-Пассажирский — Егоршино. Первый будет следовать до станции Аппаратная, а второй будет отправляться от данного пункта до Екатеринбурга.



Фото: temapenza.ru