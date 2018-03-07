В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, пострадали водитель и трое детей

09:57 | 9.03.2018

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице 40 лет Октября столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четыре человека, трое из которых — дети.



По предварительной информации, автомобиль Infiniti ехал со сравнительно небольшой скоростью, когда на его полосу выехала Toyota Camry и протаранила встречный автомобиль, в салоне которого находились дети. Люди чудом остались живы.



Водителя автомобиля Toyota на скорой доставили в горбольницу № 23 с ушибом тазобедренного сустава. Двое детей — трехлетняя и пятилетняя девочки — отделались ушибами. Еще у одной девочки, двенадцати лет, обнаружен перелом ключицы.



Фото: e1.ru