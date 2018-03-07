Вечером 8 марта в Екатеринбурге загорелась сауна

09:40 | 9.03.2018

Празднование Международного женского дня в Екатеринбурге завершилось возгоранием помещения сауны на улице Походной. Огонь удалось ликвидировать всего за 20 минут.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 12 кв. метров, загорелась внутренняя отделка помещения парильной в сауне. На борьбу с огнем прибыли 12 спасателей на четырех пострадавших машинах.



К счастью, пострадавших нет. В настоящий момент причина пожара устанавливается.



Фото: info-rm.com