Гигантский изумруд, найденный под Асбестом, назвали «Марьин Дар»

19:10 | 8.03.2018

Изумруд, найденный на Мариинском прииске Свердловской области, предварительной стоимостью 4 млн рублей назвали «Марьин дар». С 28 февраля по 6 марта сайт прииска и соцсети госкорпорации Ростех собрали более 2 тыс. вариантов имён для камня. В финальном голосовании участвовали больше 1 тыс. человек.



Изумруд стал крупнейшим за последние 10 лет, его длина составляет 14 см, ширина – 7 см и вес 1,6 кг. Он был найден в конце января.



Автор имени «Марьин дар», Наталья Филонова из Екатеринбурга, была награждена набором из серебряных сережек и кулона с изумрудами.



Фото: rostec.ru