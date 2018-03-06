Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с праздником 8 Марта

17:17 | 8.03.2018

В Росгвардии сняли видеоролик, на котором бойцы ОМОНа сначала проехали на бронемашине «Тигр», а затем в масках и бронежилетах устроили стрельбу из автоматов. После этого суровый боец с букетом тюльпанов в руках зачитал на камеру стих, обращённый ко всем девушкам и женщинам:



Дорогие девушки, желаем света и тепла,

Желаем счастья и добра,

Желаем быть всегда прекрасными, а для друзей всегда быть классными!

8 Марта принесёт пусть ворох радостных хлопот!



Ранее женщин поздравили сотрудники ГИБДД, которые сложили из своих машин гигантские «восьмерки».



Фото: agenda-u.org