Завершен процесс банкротства «Уралфинпромбанка», принадлежавшего Матвею Урину

14:38 | 8.03.2018

Арбитражный суд Свердловской области завершил конкурсное производство в отношении «Уралфинпромбанка», которое продолжалось семь лет. Раньше с таким предложением выступили кредиторы кредитной структуры. Как сообщается в отчете Агентства по страхованию вкладов, требования кредиторов превышали 3 млрд рублей. Активы, которые были включены в конкурсную массу, составили чуть более 1,3 млрд рублей. Требования кредиторов были удовлетворены на 60 %.



Напомним, что банк был признан банкротом в феврале 2011 года. Он находился под контролем российского банкира Матвея Урина, проблемы у которого начались осенью 2010 года.





Фото: pravoektb.ru