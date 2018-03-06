На дороге на Полевской пешеход попал под колеса грузовика и погиб

14:00 | 8.03.2018

Инцидент произошел сегодня ночью. Мужчина-пешеход (1988 г. р.) погиб под колёсами грузовика. Следует отметить, что, во-первых, он был в состоянии алкогольного опьянения, во-вторых, дорогу перебегал на неосвещённом участке дороги, без светоотражающих элементов на одежде, сообщает ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому.



На мужчину наехал автомобиль АФ 4750Е4. Он двигался в сторону Полевского. От полученных травм пешеход скончался на месте.



Фото: gruzoviki.com