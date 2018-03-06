В Краснотурьинске зафиксирован опасный выброс ядовитого азота

13:17 | 8.03.2018

По данным министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, выброс вредных веществ 7 марта зафиксирован станциями контроля воздуха в Краснотурьинске: превышены предельно допустимые концентрации диоксида азота и мелкодисперсной пыли.



Диоксид азота является острым раздражителем, воздействует в основном на органы дыхательной системы, а также обладает общетоксическим действием.



Отметим, что ядовитое облако нависло только над Краснотурьинском. В других городах следов опасных выбросов не обнаружено.



Фото: SYL.ru