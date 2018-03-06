Рубрика: Новости дня
13:03 | 8.03.2018
В Первоуральске пропала 16-летняя девочка
Приметы Марии: рост 160 см, русые волосы до плеч, серо-зелёные глаза. Была одета в тёмно-синий пуховик, чёрные штаны, жёлтые ботинки и серую шапку с помпоном.
К поиску девочки подключился отряд «Лиза Алерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-922-161-16-21.
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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