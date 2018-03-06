В Первоуральске пропала 16-летняя девочка

13:03 | 8.03.2018

Жительницу Первоуральска 16-летнюю Марию Некрасову вновь ищут родители. По их словам, девочка уже не в первый раз сбегает из дома. Дочку Некрасовы не видели с 2 марта.



Приметы Марии: рост 160 см, русые волосы до плеч, серо-зелёные глаза. Была одета в тёмно-синий пуховик, чёрные штаны, жёлтые ботинки и серую шапку с помпоном.



К поиску девочки подключился отряд «Лиза Алерт». Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска: 8-922-161-16-21.





Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»