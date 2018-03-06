Многодетным мамам Екатеринбурга подарили пожарные сигнализации в честь 8 Марта

12:28 | 8.03.2018

Инспекторы госпожнадзора в Международный женский день поздравили с праздником многодетных мам Екатеринбурга. Они подарили им цветы и пожарные извещатели, которые громко предупредят жильцов, если в доме вспыхнет огонь. Приборы можно установить как на кухне, так и в жилых комнатах. Безопаснее всего прикрутить их на потолке.



В МЧС Свердловской области рассказали следующее: «Причиной пожаров нередко становится детская любознательность, а в многодетной семье это вдвойне актуально, ведь уследить за несколькими маленькими сорванцами бывает очень непросто. Поэтому с детьми нужно беседовать о правилах безопасности и о том, как вести себя в случае пожара, ведь нередко дети прячутся под кровати, в шкафы и другие укромные места вместо того, чтобы покинуть помещение. Также важно держать источники огня вне досягаемости детей».



Многодетные мамы и их семьи также поздравляли сотрудниц МЧС. В одной из семей к визиту спасателей дети приготовили красочный рисунок с надписью «МЧС — Может Чудо Сотворить». Рисунок в рамке вручили инспектору Светлане Богдановой, которая обещала повесить его в своём кабинете.





Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области