Сотрудники ГИБДД сложили огромную «восьмерку» из служебных машин, чтобы поздравить женщин с праздником

11:39 | 8.03.2018

Сотрудники ГИБДД составили из своих служебных машин огромную цифру 8. Сделали они это для того, чтобы поздравить дам с Международным женским днем.



Сначала «восьмерка» появилась на площади 1905 года, а затем у Дворца спорта. Получившееся поздравление они засняли на камеру, установленную на квадрокоптере.



— Чтобы воплотить в жизнь эту идею, сотрудникам ГИБДД пришлось не только порядком померзнуть, но и серьезно понервничать, так как летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел по техническим причинам в неизвестном направлении, — сообщил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. — Таким образом женщин с праздником весны органы внутренних дел еще не поздравляли точно.



Фото: ГУ МВД по Свердловской области