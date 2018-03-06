Ночью в Екатеринбурге сгорели садовый дом и автомобиль

11:05 | 8.03.2018

Ночью в одном из садовых товариществ на выезде из Екатеринбурга по Челябинскому тракту произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчерской МЧС в 00:38.



К месту пожара выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений МЧС. В 01:22 открытое горение было ликвидировано, а вот с проливкой и разбором сгоревших конструкций огнеборцам пришлось повозиться до 05:55.



В результате пожара огнём были уничтожены надворные постройки на площади 70 кв. м, автомобиль ВАЗ-2110 и крыша дома.



Фото: gpkorkino.ru