Накануне из-за праздника 8 Марта Екатеринбургу пришлось встать в многокилометровые пробки

10:48 | 8.03.2018

Таксисты взвинтили цены, а в городе образовались многокилометровые пробки. И виноваты в этом не только сильный ветер и снег, но и сокращенный день, который вчера, 7 марта, объявили во многих учреждениях Екатеринбурга.



Даже к семи часам вечера ситуация на дорогах продолжала оставаться напряжённой. Были загружены улицы 8 Марта, Куйбышева, Карла Либкнехта, проспект Ленина, Восточная. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на некоторых участках скорость движения транспорта не превышала 5 км/час.



Таксисты пытались компенсировать свои убытки резким увеличением цен на поездки. Например, стоимость поездки от Южного автовокзала до центра города у большинства перевозчиков превышала 200 рублей. А вот из центра на Уралмаш доехать можно было никак не меньше чем за 300 рублей.





Фото: fedpress.ru