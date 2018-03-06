На ЖБИ угонщик нагло увел машину прямо из-под камер видеонаблюдения

10:35 | 8.03.2018

Инцидент произошел на Рассветной, 6/1. Был угнан автомобиль Mazda 6, причем угонщик сумел не только выключить сигнализацию на автомобиле, но и открыть шлагбаум.



Хозяева машины обнаружили пропажу через 40 минут после угона. Они сразу же обратились к охранникам. По записям с камер было установлено, что в автомобиль сел какой-то молодой человек и сразу же уехал.



По словам пострадавших, автозапуск на машине отключён и она открывается с брелка. Отметим, что из закрытого двора выехать можно только после нажатия специальной кнопки для открытия шлагбаума.



Об угоне уже сообщили в полицию.





Фото: newc.info