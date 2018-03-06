Пожарные эвакуировали более 200 покупателей из «Кировского» на ЖБИ

22:06 | 7.03.2018

Инцидент произошел в 21:00 в здании на ЖБИ по адресу Сиреневый бульвар, 2. В этом здании расположено много разных организаций, в том числе магазин «Кировский». По сообщениям очевидцев, началась эвакуация покупателей и сотрудников.



Очевидцы рассказывают следующее: «На Сыромолотова к «Кировскому» подъехали четыре машины пожарной части и ещё едут. Самого пожара не видно».





В МЧС сообщили, что всего пришлось выводить на улицу 205 человек.



— В помещении банкомата, расположенного на первом этаже многофункционального здания, возникло задымление и сработала автоматическая пожарная сигнализация, — рассказали в пресс-службе МЧС. — Пожарные прибыли в течение 8 минут, эвакуировали 205 человек из помещений, расположенных на первом и втором этажах. Пострадавших нет.



В итоге выяснилось, что горел мусор на улице возле здания, дым попал в помещения, поэтому и сработала сигнализация. На вызов выезжали 14 единиц техники и 44 человека личного состава, но их помощь в тушении не потребовалась.



Фото: specialauto.ru