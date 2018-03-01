В Екатеринбурге появились модернизированные отделения Почты России

20:55 | 7.03.2018

Теперь жители уральской столицы могут самостоятельно взвесить, упаковать и оплатить посылку. Подобные нововведения появились в модернизированных отделениях Почты России, которые открылись в Екатеринбурге в марте.



Особенность отделений нового формата в том, что многие процессы здесь автоматизированы, что позволяет клиентам экономить время. В некоторых отделениях появятся даже стойки круглосуточного обслуживания. Клиенты смогут самостоятельно в удобное время забрать поступившие почтовые отправления, сообщает Почта России.



Сейчас воспользоваться услугами модернизированной почты можно в восьми отделениях по Екатеринбургу.



Фото: nvdaily.ru