Уральские кинематографисты сняли трогательный фильм о любви глухого рыбака и певицы

20:13 | 7.03.2018

Картина получила название «Голос моря». Трогательную историю любви зрителям рассказали кинематографисты из компании Red Pepper Film.



Главные роли в фильме исполнили популярные российские актеры Кирилл Кяро и Ольга Сутулова, а саундтреком стала песня «Фантастика» группы «Мумий Тролль».



— Съемки проходили в городе Сочи. Весь фильм пропитан морским воздухом и атмосферой тихого прибрежного городка, — пояснил автор фильма Иван Соснин. — Этот романтичный короткометражный фильм — подарок всем женщинам к 8 Марта.



Фото: скриншот из фильма