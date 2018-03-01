Жители Первоуральска жалуются на синюю воду, бегущую из крана

19:20 | 7.03.2018

Никто не может понять, почему вода имеет такой странный цвет. Однако непонимание со стороны коммунальщиков не является веской причиной для того, чтобы жители города не жаловались.



Первой внимание на цвет воды обратила жительница города, которая хотела искупать своего маленького ребенка, но не решилась это сделать.



Горожане тем временем шутят, что у них из крана бежит тосол или незамерзайка.



— Нам информация о синей воде не поступала, — заявила диспетчер городского «Водоканала».



Фото: sq.com.ua