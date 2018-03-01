Рубрика: Новости дня
19:20 | 7.03.2018
Жители Первоуральска жалуются на синюю воду, бегущую из крана
Первой внимание на цвет воды обратила жительница города, которая хотела искупать своего маленького ребенка, но не решилась это сделать.
Горожане тем временем шутят, что у них из крана бежит тосол или незамерзайка.
— Нам информация о синей воде не поступала, — заявила диспетчер городского «Водоканала».
Фото: sq.com.ua
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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