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Рубрика: Новости дня


19:20 | 7.03.2018

Жители Первоуральска жалуются на синюю воду, бегущую из крана

Никто не может понять, почему вода имеет такой странный цвет. Однако непонимание со стороны коммунальщиков не является веской причиной для того, чтобы жители города не жаловались.

Первой внимание на цвет воды обратила жительница города, которая хотела искупать своего маленького ребенка, но не решилась это сделать.

Горожане тем временем шутят, что у них из крана бежит тосол или незамерзайка.

— Нам информация о синей воде не поступала, — заявила диспетчер городского «Водоканала».

Фото: sq.com.ua

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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