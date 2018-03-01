Ключи от губернаторского автомобиля получила лучшая доярка Свердловской области в канун 8 Марта

Сегодня, 7 марта, губернатор Свердловской области провёл традиционный прием лучших работников животноводства Свердловской области. На торжественное мероприятие, организованное в резиденции губернатора, были приглашены специалисты животноводства и руководители из 17 лучших сельскохозяйственных предприятий Среднего Урала.«Всегда с особым чувством выступаю перед людьми, которые заняты в сельском хозяйстве. Урал никогда не баловал земледельцев и животноводов комфортными условиями для работы, плодородными землями или райским климатом. Каждый ваш успех — это немного больше чем просто отличные производственные показатели, это еще и сила характера, упорство, огромное желание работать на пользу людям. Спасибо вам от всех уральцев, от всех жителей Свердловской области, которых вы и ваши коллеги каждый день обеспечиваете свежим, качественным молоком и молочными продуктами. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, достатка, всего самого доброго», — тепло поблагодарил тружеников сельского хозяйства Евгений Куйвашев.Поздравлять передовиков животноводческой отрасли Среднего Урала стало традицией, которой уже более 30 лет. И не случайно эта традиционная церемония проходит в канун 8 Марта, ведь большинство профессионалов этой отрасли — женщины.«Наша встреча традиционно проходит в канун Международного женского дня, и большинство присутствующих в этом зале — представительницы прекрасной половины человечества. Уверен, что мужчины-животноводы не обидятся и поддержат меня в том, что наши женщины — самые лучшие, самые красивые, самые успешные и, конечно, самые любимые», — добавил к словам благодарности комплимент женщинам Евгений Куйвашев.Губернатор наградил передовиков почетными грамотами, благодарственными письмами.Лидия Соломеина — работница животноводческого отделения «Сосновское» птицефабрики «Свердловская» — стала лучшей дояркой Свердловской области по итогам 2017 года и получила в подарок ключи от автомобиля, которые вручил победительнице Евгений Куйвашев.Автомобиль ожидал свою хозяйку прямо на выходе из губернаторской резиденции.Фото: Департамент информационной политики Свердловской области