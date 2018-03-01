С учетом неблагоприятного прогноза погоды Евгений Куйвашев потребовал уделить особое внимание безопасности свердловчан в праздники

17:54 | 7.03.2018

В ходе заседания правительства губернатор Евгений Куйвашев поручил кабинету министров, действуя в сотрудничестве со всеми профильными структурами и ведомствами, обеспечить безопасность жителей области в предстоящие праздничные дни.



«Предстоящие продолжительные выходные обязывают нас с особой ответственностью отнестись к вопросам обеспечения безопасности жителей Свердловской области, объектов коммунальной инфраструктуры. Прошу руководителей всех профильных структур и ведомств усилить контроль за ситуацией на территории региона», — сказал Евгений Куйвашев.



Напомним, сегодня синоптики предупредили о возможности усиления ветра до 25 м/с, а региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение и призвало граждан быть осторожнее. Спасатели напомнили о возможных авариях на объектах энергетики и повреждении кровли жилых домов и строений.



По поручению губернатора, учитывая неблагоприятный прогноз погоды, особое внимание будет уделено вопросам безопасности на дорогах, особенно перевозке организованных групп детей и своевременной очистке трасс от снега и наледи.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области