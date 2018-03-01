С середины апреля в Свердловской области ограничат движение большегрузов

16:54 | 7.03.2018

С 15 апреля по 24 мая в Свердловской области будет действовать весеннее ограничение для большегрузов. Это ежегодная мера, которая связана с защитой дорожного полотна от чрезмерных нагрузок и преждевременного разрушения.



7 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, устанавливающее виды перевозок и транспортных средств, на которые ограничения не распространяются. К ним, в частности, относятся пассажирские, международные грузовые перевозки, перевозки продуктов, животных и их кормов, лекарств, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты.





Фото: smolensk-i.ru