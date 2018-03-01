Завтра в Екатеринбурге закроют три станции метро

16:39 | 7.03.2018

Завтра в Екатеринбурге перекроют три станции метро: «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая». Движение будет невозможно в обоих направлениях. Это связано с проведением работ по реконструкции станции «Геологическая».



«По инициативе и за счет собственных средств крупного торгово-развлекательного центра будет организован второй выход со станции метро „Геологическая“. Выход через новый вестибюль будет организован напрямую в ТРЦ. Второй выход — это и удобство для пассажиров, и дополнительная безопасность в экстренных ситуациях», — рассказал председатель Комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин.



Движение откроют 12 марта, а все работы по реконструкции должны завершиться ко Дню города.



Фото: Тимур Насибуллин