В селе Покровском трое семиклассников разгромили кладбище

Задержаны вандалы, разгромившие 41 памятник на кладбище в селе Покровском Пригородного района. О преступлении стало известно 6 марта.Полиция Нижнего Тагила оперативно раскрыла преступление и задержала подозреваемых — трех семиклассников из местной общеобразовательной школы. Подростки признались, что надгробные плиты они повредили из баловства.По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в установлении личностей подозреваемых были задействованы сыщики уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних.«Очевидно, что данное ЧП произошло по причине недостаточного внимания к детям в плане воспитательного процесса со стороны как педагогов школы, так и родителей. Подростки воспитываются в полных многодетных семьях, ранее в поле зрения полиции они не попадали. В связи с тем, что нарушители не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, они будут поставлены на профилактический учет. Кроме того, в ОВД решается вопрос о привлечении законных представителей юношей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию сыновей, а также о направлении в учебное заведение соответствующего представления для организации необходимой работы с детьми. Родственники усопших людей, на чьих могилах поглумились задержанные, имеют право обращаться в суд с исковыми заявлениями для возмещения причиненного ущерба», — отметил полковник Горелых.