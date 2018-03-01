Гимн Белоярской районной больницы стал предметом судебного разбирательства

15:41 | 7.03.2018

Автор гимна Белоярской центральной районной больницы Ольга Каймак отсудила у медицинского учреждения 40 тысяч рублей за нарушение авторского права.



Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, больница заключила с Ольгой договор об исключительном праве на использование ее произведения с тем условием, что при каждом исполнении будет называться имя автора. Установлено, что данное условие постоянно нарушалось, что стало основанием для судебного разбирательства.



В итоге суд встал на сторону автора, взыскав с больницы компенсацию морального вреда — 30 тысяч рублей, а также расходы на представителя — 10 тысяч рублей. Кроме того, ответчика обязали за свой счет опубликовать решение суда в «Российской газете».





Фото: riabir.ru