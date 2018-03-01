Итог визита Владимира Путина на Урал: Свердловскую область превратят в «умный регион»

15:03 | 7.03.2018

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал прошедший накануне визит президента страны Владимира Путина на Урал. По его словам, выполняя полученные от президента указания, свердловские власти превратят область в «умный регион», способный удержаться «на гребне технологической волны».



«Владимир Владимирович Путин поставил задачу — для выхода в лидеры важно «поймать технологическую волну», удержаться на ней. Свердловская область способна и должна быть на гребне этой волны. Мы создаем в территориях новые точки роста и соответствующую инфраструктуру, выходим на глубокую модернизацию промышленного комплекса, увеличение производительности труда, подготовку высококвалифицированных кадров. По сути, мы должны превратить Свердловскую область в «умный регион». Это полностью соответствует той идее, которую мы предлагаем миру в рамках нашей заявки на ЭКСПО-2025. Вчера в ходе визита президент России ознакомился с этой концепцией и одобрил ее», — отметил Евгений Куйвашев 7 марта, в ходе заседания правительства области.



В ближайшее время Среднему Уралу предстоит включиться в масштабную программу пространственного развития России. «В этой работе мы ориентированы на максимальное раскрытие потенциала каждого из муниципалитетов Среднего Урала, грамотное сочетание отраслевого и территориального принципов развития», — сказал глава Среднего Урала.



Губернатор, пишет департамент информполитики главы региона, поручил правительству оперативно подготовить план реализации послания президента, внести необходимые изменения в Стратегию развития региона, программу «Пятилетка развития», актуализировать эти документы с учетом задач, поставленных главой государства.



Нормой жизни, по словам Евгения Куйвашева, должно стать широкое внедрение современных технологий в образовании, здравоохранении, культуре, экологии, дорожном строительстве, государственном и муниципальном управлении, бизнесе.



Бесспорными приоритетами государственной политики были и остаются рост заработной платы, забота о старшем поколении и детях, многодетных и молодых семьях, решение жилищных проблем людей, шаговая доступность первичного медицинского звена, модернизация системы профобразования, новые проекты в сфере культуры, воспитание гражданственности и патриотизма.



Предстоит обеспечить высокие стандарты экологического благополучия. Это касается не только перевода предприятий на экологичные технологии, но и комплексного подхода к проблемам окружающей среды. Среди первоочередных задач — ликвидация свалок, эффективная переработка промышленных и бытовых отходов, повышение качества питьевой воды.



Губернатор отметил, что Свердловская область на протяжении последних лет демонстрирует устойчивую положительную динамику в решении этих вопросов. Однако, подчеркнул Евгений Куйвашев, поводов для самоуспокоения нет. «Требования к качеству и уровню жизни обоснованно растут, как и объемы работы органов региональной и муниципальной власти», — отметил он.



Фото: ekaterinburg.bezformata.ru