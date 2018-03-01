В «Титановой долине» завершено строительство инструментального завода Minicut

15:00 | 7.03.2018

Инструментальный завод Minicut на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» планирует запустить производство в середине этого года. Сейчас завершено строительство производственного комплекса площадью почти 1 тыс. кв. метров.



«Это будет первый завод в России по производству инструмента под брендом Minicut. Во всем мире этот инструмент ценится за уникальность геометрии режущей кромки фрез, которая позволяет увеличивать производительность при механообработке, снижая ее себестоимость», - рассказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.



Предприятие займется производством инструмента для фрезерования труднообрабатываемых материалов: титановых и жаропрочных сплавов, нержавеющих сталей, композиционных материалов (углепластики, стеклопластики). Потенциальными покупателями продукции Minicut являются «Вертолеты России», «Росатом», предприятия Объединенной авиастроительной корпорации.





Фото: news.qip.ru