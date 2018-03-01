Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта

14:41 | 7.03.2018

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с Международным женским днем. По словам главы региона, этот красивый и любимый всеми весенний праздник прославляет женщину, ее созидательный талант, мудрость, справедливость и доброту, умение заботиться о близких, согревать весь мир своей душевной теплотой.



«Современные женщины не только великолепно справляются со своим главным предназначением – быть любящей матерью и женой, хранительницей семейного очага, но и успешно реализуют свои таланты в профессиональной и общественной жизни, становятся отличным специалистами, занимают самые высокие государственные посты, руководят предприятиями, развивают бизнес, реализуют общественные инициативы.



Уважаемые женщины! Благодарю вас за все, что вы делаете для нас: за ваш материнский труд, уют домашнего очага, за ответственность и мудрость, с которыми вы решаете производственные и общественные задачи, за весомый вклад в развитие экономики Свердловской области.



А также от имени всех уральских мужчин заверяю вас, что мы и впредь будем прилагать все усилия, чтобы сделать вашу жизнь радостнее и светлее. Чтобы у вас была хорошая работа и достойная зарплата, чтобы было больше свободного времени для семьи и для себя. Чтобы были здоровы ваши дети и родители, чтобы в доме царили любовь, уважение и забота.



От всего сердца желаю вам вечной весны, цветов и улыбок, здоровья и красоты. Будьте счастливы и любимы сегодня, завтра и всегда!», – сказал Евгений Куйвашев.



Фото: glavred.info