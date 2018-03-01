Свердловская ГИБДД запускает акцию «Безопасная дорога»

14:36 | 7.03.2018

Во время мартовских праздников и выходных в Свердловской области пройдут рейды «Безопасная дорога» по пресечению грубых нарушений правил дорожного движения: сотрудники ГИБДД будут проверять автомобили и днем, и ночью.



Как напомнили в пресс-службе УГИББД по Свердловской области, за февральские праздники на территории региона зафиксировано 32 случая управления в нетрезвом виде, 20 водителей задержали за езду без права на управление транспортными средствами, двое человек сели за руль в пьяном виде повторно.



Сообщать о нетрезвых водителях можно по номеру 8-902-27-61-391 или «02».